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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Mario Gomez'den sonra o yıldız da kariyerini noktaladı!

kariyerini noktaladı

Tomas Sivok futbol kariyerini noktaladı

Alman futbolcu Mario Gomez'in ardından bir dönem ve formaları da giyen Çek futbolcu , aktif kariyerini noktaladığını duyurdu. 36 yaşındaki tecrübeli isim son olarak ülkesinde futbola başladığı takımının formasını giymişti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir dönem ve formaları da giyen Çek defans oyuncusu , 36 yaşında aktif kariyerini noktaladığını açıkladı.

Beşiktaş'a 2008 yılında İtalyan ekibi Udinese'den olan Sivok, 7 yıl siyah-beyazlı formayı terlettikten sonra Bursaspor'a transfer olmuştu. 2017 yılında Bursaspor'dan ayrılan deneyimli futbolcu, son olarak ülkesinin takımlarından takımının formasını giydi.

Deneyimli isim, Çekya Milli Takımı ile 64 maça çıkmıştı.

  1. 29.06.2020
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