Tomas Sivok futbol kariyerini noktaladı
Alman futbolcu Mario Gomez'in ardından bir dönem Beşiktaş ve Bursaspor formaları da giyen Çek futbolcu Tomas Sivok, aktif kariyerini noktaladığını duyurdu. 36 yaşındaki tecrübeli isim son olarak ülkesinde futbola başladığı Ceske Budejovice takımının formasını giymişti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir dönem Beşiktaş ve Bursaspor formaları da giyen Çek defans oyuncusu Tomas Sivok, 36 yaşında aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
Beşiktaş'a 2008 yılında İtalyan ekibi Udinese'den transfer olan Sivok, 7 yıl siyah-beyazlı formayı terlettikten sonra Bursaspor'a transfer olmuştu. 2017 yılında Bursaspor'dan ayrılan deneyimli futbolcu, son olarak ülkesinin takımlarından Ceske Budejovice takımının formasını giydi.
Deneyimli isim, Çekya Milli Takımı ile 64 maça çıkmıştı.
- 29.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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