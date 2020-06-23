Beşiktaş yönetimi şoke oldu! "Sözleşmelerimiz bitmeden gitmeyiz"
Ekonomik anlamda oldukça zor günlerden geçen Beşiktaş, takımdaki yüksek maliyetli olan ve beklenen katkıyı sağlayamayan bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyordu. Siyah-beyazlılar, bu isimlere "Ayrılmak isterseniz kolaylık sağlarız" mesajı verirken, oyunculardan beklenmedik bir yanıt aldı. İşte detaylar...
Yaşanan mali kriz ve Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle önümüzdeki sezon kemerleri sıkacak olan Beşiktaş'ta yönetim, maliyeti yüksek olan ve teknik heyetin kadroda düşünmediği isimlere "Sezon bitmeden önce gitmek isterseniz size her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız" mesajını verirken beklenmedik bir yanıtla karşılaştı. Hürriyet'in haberine göre; Kiralık olarak oynayan futbolculardan Elneny, Boateng ve Diaby, sözleşmeleri sona erene kadar takımda kalmak istediklerini hatta gelecek sezon da siyah beyazlı formayı giymeyi umduklarını dile getirirken, sözleşmeleri sezon sona bitecek Atiba, Caner ve Gökhan düşüncelerini sezon sonunda bildireceklerini belirtti.
RAPOR SEZON SONUNDA!
Sergen Yalçın takımda gidecek ve kalacak oyuncular hakkında raporunu sezon sonunda yönetime ileteceğini vurgularken "Yeni sezon için kafamızda 5-6 oyuncu var" ifadelerini kullandı.
- 23.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş yönetimi şoke oldu! "Sözleşmelerimiz bitmeden gitmeyiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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