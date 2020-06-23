Beşiktaş yönetimi şoke oldu! "Sözleşmelerimiz bitmeden gitmeyiz" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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yönetimi şoke oldu! "Sözleşmelerimiz bitmeden gitmeyiz"

Beşiktaş yönetimi şoke oldu! "Sözleşmelerimiz bitmeden gitmeyiz"

Ekonomik anlamda oldukça zor günlerden geçen , takımdaki yüksek maliyetli olan ve beklenen katkıyı sağlayamayan bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyordu. Siyah-beyazlılar, bu isimlere "Ayrılmak isterseniz kolaylık sağlarız" mesajı verirken, oyunculardan beklenmedik bir yanıt aldı. İşte detaylar...

Yaşanan mali kriz ve (FFP) nedeniyle önümüzdeki sezon kemerleri sıkacak olan 'ta yönetim, maliyeti yüksek olan ve teknik heyetin kadroda düşünmediği isimlere "Sezon bitmeden önce gitmek isterseniz size her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız" mesajını verirken beklenmedik bir yanıtla karşılaştı. Hürriyet'in haberine göre; Kiralık olarak oynayan futbolculardan Elneny, Boateng ve Diaby, sözleşmeleri sona erene kadar takımda kalmak istediklerini hatta gelecek sezon da siyah beyazlı formayı giymeyi umduklarını dile getirirken, sözleşmeleri sezon sona bitecek Atiba, Caner ve Gökhan düşüncelerini sezon sonunda bildireceklerini belirtti.

RAPOR SEZON SONUNDA!
takımda gidecek ve kalacak oyuncular hakkında raporunu sezon sonunda yönetime ileteceğini vurgularken "Yeni sezon için kafamızda 5-6 oyuncu var" ifadelerini kullandı.

  1. 23.06.2020
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