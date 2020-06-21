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21 Haziran 2020, Pazar
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Geri pas tartışması

Geri pas tartışması

Denizli cephesinde hakem ’a tepki vardı. Ege ekibi, ilk yarıda ’ın pozisyonuna devam kararını eleştirdi.

'de hakem performansları eleştirilmeye devam ediyor. 'ın 10'da Burak'la attığı golde faul itirazları yapılsa da VAR'ın doğru kararıyla geçerli sayıldı. 15'te , ikili mücadelede rakibi Lopes'in ayağına bastı ancak hakem pozisyona 'devam' dedi. Denizlisporlular hakemden sarı kart bekledi.

26'da Rıdvan Yılmaz kaleci Ersin'e geri pas attı. Genç ismin eline çarpıp giden topu kaleci eliyle tuttu. burada da itiraz etse de hakem Mete Kalkavan oyunun sürmesini istedi. 63'te de bu kez Aissati, ceza sahasına girerken Roco ile ikili mücadelesinde yerde kaldı. Ev sahibi, bu karara da uzun süre tepki gösterip, faul bekledi.

  1. 21.6.2020
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