Geri pas tartışması
Denizli cephesinde hakem Mete Kalkavan’a tepki vardı. Ege ekibi, ilk yarıda Rıdvan Yılmaz’ın pozisyonuna devam kararını eleştirdi.
Süper Lig'de hakem performansları eleştirilmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın 10'da Burak'la attığı golde faul itirazları yapılsa da VAR'ın doğru kararıyla geçerli sayıldı. 15'te Rıdvan Yılmaz, ikili mücadelede rakibi Lopes'in ayağına bastı ancak hakem Mete Kalkavan pozisyona 'devam' dedi. Denizlisporlular hakemden sarı kart bekledi.
26'da Rıdvan Yılmaz kaleci Ersin'e geri pas attı. Genç ismin eline çarpıp giden topu kaleci eliyle tuttu. Denizliler burada da itiraz etse de hakem Mete Kalkavan oyunun sürmesini istedi. 63'te de bu kez Aissati, ceza sahasına girerken Roco ile ikili mücadelesinde yerde kaldı. Ev sahibi, bu karara da uzun süre tepki gösterip, faul bekledi.
- 21.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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