Geri pas tartışması

Süper Lig'de hakem performansları eleştirilmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın 10'da Burak'la attığı golde faul itirazları yapılsa da VAR'ın doğru kararıyla geçerli sayıldı. 15'te Rıdvan Yılmaz, ikili mücadelede rakibi Lopes'in ayağına bastı ancak hakem Mete Kalkavan pozisyona 'devam' dedi. Denizlisporlular hakemden sarı kart bekledi.

26'da Rıdvan Yılmaz kaleci Ersin'e geri pas attı. Genç ismin eline çarpıp giden topu kaleci eliyle tuttu. Denizliler burada da itiraz etse de hakem Mete Kalkavan oyunun sürmesini istedi. 63'te de bu kez Aissati, ceza sahasına girerken Roco ile ikili mücadelesinde yerde kaldı. Ev sahibi, bu karara da uzun süre tepki gösterip, faul bekledi.