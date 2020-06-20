Yukatel Denizlispor 1-5 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Süper Lig'de 28. haftasında Denizlispor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 5-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, N'Koudou, Adem Ljajic ve Diaby'den geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü Oscar Estupinan attı.
Beşiktaş, Denizlispor deplasmanını rahat geçti. Sergen Yalçın'ın talebeleri zorlu geçmesi beklenen deplasmanda gol şov yaptı. Mücadeleyi 5-1 kazanan siyah-beyazlılar 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla puanını 47'ye yükselten Beşiktaş 5. sırada yer aldı. Denizlispor ise 31 puanda kaldı ve 11. sırada bulunuyor.
PERDEYİ BURAK YILMAZ AÇTI!
Mücadelede perdeyi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz açtı. 10. dakikada Denizlispor kalecisi Tolgahan'ın sektirdiği topu iyi takip eden deneyimli santrfor takımını 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
ESTUPINAN SKORU EŞİTLEDİ
Denizlispor'da Oscar Estupinan mücadelenin 53. dakikasında yaptığı düzgün vuruşla skoru eşitledi.
Müsabakanın ikinci yarısında Beşiktaş fırtınası esti.
Kara Kartal'da 61. dakikada Gökhan Gönül'ün şık kafası durumu 2-1'e getirdi.
N'KOUDOU GÖZLERİN PASINI SİLDİ!
67. dakikada Burak Yılmaz'ın pasına topun gelişine vuran Kevin N'Koudou harika bir gole imza attı ve skor 3-1'e geldi. 25 yaşındaki futbolcunun bu golüne Sergen Yalçın da tepkisiz kalmadı.
ADEM VE DIABY SKORU BELİRLEDİ!
Maçın skorunu tayin eden goller Adem Ljajic ve Diaby'den geldi.
Denizlispor karşısında yüksekten uçan Kartal maçı 5-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 23:01
- Van der Wiel'den flaş sözler! "Türkiye'de kraldım"
- İngiltere'de Muslera vakası! Bernd Leno...
- Kruse gider gitmez Fenerbahçe bunu yaptı!
- Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! 2+1 yıllık anlaşma
- Son dakika corona virüsü haberleri: O liste açıklandı! Corona virüsü kaptığım nasıl anlaşılır? İşte yanıtı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yukatel Denizlispor 1-5 Beşiktaş | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.