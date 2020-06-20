Yukatel Denizlispor 1-5 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Denizlispor deplasmanını rahat geçti. Sergen Yalçın'ın talebeleri zorlu geçmesi beklenen deplasmanda gol şov yaptı. Mücadeleyi 5-1 kazanan siyah-beyazlılar 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla puanını 47'ye yükselten Beşiktaş 5. sırada yer aldı. Denizlispor ise 31 puanda kaldı ve 11. sırada bulunuyor.

PERDEYİ BURAK YILMAZ AÇTI!

Mücadelede perdeyi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz açtı. 10. dakikada Denizlispor kalecisi Tolgahan'ın sektirdiği topu iyi takip eden deneyimli santrfor takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

ESTUPINAN SKORU EŞİTLEDİ

Denizlispor'da Oscar Estupinan mücadelenin 53. dakikasında yaptığı düzgün vuruşla skoru eşitledi.

Müsabakanın ikinci yarısında Beşiktaş fırtınası esti.

Kara Kartal'da 61. dakikada Gökhan Gönül'ün şık kafası durumu 2-1'e getirdi.

N'KOUDOU GÖZLERİN PASINI SİLDİ!

67. dakikada Burak Yılmaz'ın pasına topun gelişine vuran Kevin N'Koudou harika bir gole imza attı ve skor 3-1'e geldi. 25 yaşındaki futbolcunun bu golüne Sergen Yalçın da tepkisiz kalmadı.

ADEM VE DIABY SKORU BELİRLEDİ!

Maçın skorunu tayin eden goller Adem Ljajic ve Diaby'den geldi.

Denizlispor karşısında yüksekten uçan Kartal maçı 5-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.