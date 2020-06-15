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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Sadece Güven Yalçın

Antalya maçı bazı isimlerin pimini çekti. kesin yolcu; ve kalan maçlara bağlı. Güven ise kesin kalıyor.

Teknik direktör Antalya maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, gelecek haftaların da şifrelerini verdi. İlk yarıda sahaya sürdüğü , , ve Güven dörtlüsünden oluşan hücum hattından hiç memnun olmayan Yalçın'ın, pozisyon üretmekten uzak ve sahaya futbol adına bir kalite koyamayan bu isimler hakkında yeni kararlar alması sürpriz olmayacak. Yeni sezon planlamasında, zaten kiralık olan Diaby'nin kesinlikle olmadığı biliniyor. Boyd'un da bu performansı sürdürmesi halinde satılık veya kiralık gönderilecekler listesine eklenmesi kaçınılmaz olacak. Kalması durumunda yeni sezondaki sözleşmesi 1.7 milyon Euro üzerinden olacak Boateng'in ise yönetimin önerdiği rakamı kabul etmemesi halinde, kalması ve kalan maçların büyük bölümünde oynaması zor görünüyor. Tecrübeli teknik adam kalmasını özellikle istediği 'a da şans vermeye şimdilik devam edecek.

  1. 15.6.2020
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