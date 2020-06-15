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15 Haziran 2020, Pazartesi
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13 sezon sonra kalede bir ilk!

13 sezon sonra kalede bir ilk!

, Alman kaleci 'un ayrılığının ardından karşılaşmasında kaleyi 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu'na emanet etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alman kaleci 'un ayrılığının ardından karşılaşmasında kaleyi 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu'na emanet etti. Beşiktaş A takımıyla ilk kez bir lig maçına çıkan Ersin Destanoğlu (19 yaş, 5 ay ve 11 gün) böylece 2007-2008 sezonundan bu yana Beşiktaş kalesini koruyan en genç file bekçisi olmuş oldu.

  1. 15.6.2020
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