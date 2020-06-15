13 sezon sonra kalede bir ilk!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alman kaleci Loris Karius'un ayrılığının ardından Antalyaspor karşılaşmasında kaleyi 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu'na emanet etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alman kaleci Loris Karius'un ayrılığının ardından Antalyaspor karşılaşmasında kaleyi 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu'na emanet etti. Beşiktaş A takımıyla ilk kez bir lig maçına çıkan Ersin Destanoğlu (19 yaş, 5 ay ve 11 gün) böylece 2007-2008 sezonundan bu yana Beşiktaş kalesini koruyan en genç file bekçisi olmuş oldu.
- 15.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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