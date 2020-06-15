13 sezon sonra kalede bir ilk!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alman kaleci Loris Karius'un ayrılığının ardından Antalyaspor karşılaşmasında kaleyi 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu'na emanet etti. Beşiktaş A takımıyla ilk kez bir lig maçına çıkan Ersin Destanoğlu (19 yaş, 5 ay ve 11 gün) böylece 2007-2008 sezonundan bu yana Beşiktaş kalesini koruyan en genç file bekçisi olmuş oldu.