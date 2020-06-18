Olcay Şahan'dan Beşiktaş maçı yorumu! ''Eski takıma karşı oynamak...''
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Denizlispor'da Olcay Şahan bu maç öncesi konuştu. Bir dönem siyah-beyazlı formayı giyen deneyimli isim, ''Beşiktaş'a karşı güzel bir galibiyet almak istiyoruz.'' dedi.
Denizlispor'un hücum oyuncusu Olcay Şahan, 28. haftada oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli futbolcu, bu süreçte çok iyi hazırlandıklarını ama lige mağlubiyetle başladıklarını belirterek, "Onun telafisini bu hafta yapmak istiyoruz. Beşiktaş'a karşı güzel bir galibiyet almak istiyoruz, taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Zor maç olacağını biliyoruz ama içeride oynuyoruz ve son 4-5 haftaya bakarsak hocamızla inanılmaz güzel bir süreç yakaladık. Çok da başarılı gidiyoruz. O yüzden de galip geleceğimize inanıyoruz.
''ESKİ TAKIMA KARŞI OYNAMAK..."
Eski takıma karşı oynamak ayrı bir heyecan veriyor ama şu an o heyecan içinde değilim. Belki maç saati olur o heyecan. Galip gelmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Şu an sadece maça odaklıyız. Kendi heyecanımı kenara bırakıp Denizlispor'un galibiyeti için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
RESMEN AÇIKLADI! "O İSİMLE ANLAŞMAK ÜZEREYİZ!"
Öte yandan Beşiktaş ile oynanacak maç öncesi Denizlisporlu oyunculara, teknik heyete ve maçta görev alacak tüm çalışanlara Covid-19 testi uygulandığı, sonuçların yarın belli olacağı bildirildi.
- 18.06.2020
- Güncelleme: 18.06.2020 22:49
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Olcay Şahan'dan Beşiktaş maçı yorumu! ''Eski takıma karşı oynamak...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.