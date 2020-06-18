Olcay Şahan'dan Beşiktaş maçı yorumu! ''Eski takıma karşı oynamak...''

Denizlispor'un hücum oyuncusu Olcay Şahan, 28. haftada oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, bu süreçte çok iyi hazırlandıklarını ama lige mağlubiyetle başladıklarını belirterek, "Onun telafisini bu hafta yapmak istiyoruz. Beşiktaş'a karşı güzel bir galibiyet almak istiyoruz, taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Zor maç olacağını biliyoruz ama içeride oynuyoruz ve son 4-5 haftaya bakarsak hocamızla inanılmaz güzel bir süreç yakaladık. Çok da başarılı gidiyoruz. O yüzden de galip geleceğimize inanıyoruz.

''ESKİ TAKIMA KARŞI OYNAMAK..."

Eski takıma karşı oynamak ayrı bir heyecan veriyor ama şu an o heyecan içinde değilim. Belki maç saati olur o heyecan. Galip gelmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Şu an sadece maça odaklıyız. Kendi heyecanımı kenara bırakıp Denizlispor'un galibiyeti için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

RESMEN AÇIKLADI! "O İSİMLE ANLAŞMAK ÜZEREYİZ!"

Öte yandan Beşiktaş ile oynanacak maç öncesi Denizlisporlu oyunculara, teknik heyete ve maçta görev alacak tüm çalışanlara Covid-19 testi uygulandığı, sonuçların yarın belli olacağı bildirildi.