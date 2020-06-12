Beşiktaş'ın eski oyuncusu Daniel Opare Zulte Waregem'e transfer oldu

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Ganalı futbolcu Daniel Opare, Belçika içinde transfer oldu. Ülkede ligler tescil edildikten sonra Antwerp ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki defans oyuncusu, Zulte Waregem'le sözleşme imzaladı.

Ağır bir sakatlıktan çıkan Opare, Zulte Waregem'e transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi ve "Waregem'e karşı birçok kez maç oynadım. Güçlü ve hırslı bir ekip. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Belçika futbolunda tanınan bir isim olan Ganalı milli futbolcu, 2015 yılında Beşiktaş'ta da forma giymişti. Opare'nin sözleşmesinin 2 yıllık olduğu açıklandı.