Beşiktaş'ın eski oyuncusu Daniel Opare Zulte Waregem'e transfer oldu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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'ın eski oyuncusu 'e oldu

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Daniel Opare Zulte Waregem'e transfer oldu

'ın eski futbolcusu , 'ten ayrılarak bir diğer ekibi 'in yolunu tuttu. Ganalı futbolcu, yeni takımıyla iki yıllık sözleşme imzaladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir dönem forması da giyen Ganalı futbolcu , içinde oldu. Ülkede ligler tescil edildikten sonra ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki defans oyuncusu, 'le sözleşme imzaladı.

Ağır bir sakatlıktan çıkan Opare, Zulte Waregem'e transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi ve "Waregem'e karşı birçok kez maç oynadım. Güçlü ve hırslı bir ekip. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Belçika futbolunda tanınan bir isim olan Ganalı milli futbolcu, 2015 yılında Beşiktaş'ta da forma giymişti. Opare'nin sözleşmesinin 2 yıllık olduğu açıklandı.

  1. 12.06.2020
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