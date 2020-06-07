Ariedo Braida resmen açıkladı! Beşiktaş...
Dünyaca ünlü futbol adamı Ariedo Braida'dan flaş sözler... Barcelona, Milan gibi dev kulüplerde uzun süre futbol komitesinin başında görev alan tecrübeli isim, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş ile görüştüğünü resmi olarak açıkladı. Braida, konu ile ilgili, "Beşiktaşla konuşmaya gittim ama proje beni ikna etmedi" dedi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın gelecek sezondan itibaren futbolun 1 numarası yapmak istediği Ariedo Braida, İtalyan basınına konuştu.
74 yaşındaki tecrübe abidesi, siyah beyazlı kulüpten resmi teklif aldığını ve kulüp yönetimiyle bu konu hakkında görüşme yaptığını doğruladı.
"PROJEYE İKNA OLMADIM"
Braida, Beşiktaş ile ilgili konuşmasında, "İtalyadansa, yurt dışını tercih ederim. Türkiye'ye gitme seçeneğim vardı. Beşiktaşla bu konu hakkında konuşmaya gittim ancak proje beni ikna etmedi. Karyerimde her zaman olduğu gibi önemli şeyler yapmak ve iz bırakmak istiyorum. Pratikte bana gelecek ilginç tekliflere açığım, konuşabilirim. Ancak, "Gel bizi kurtar" düşüncesi ile bir kulübe gitmem gerekirse, orada olmam. Barcelona'da harika 5 yıl geçirdim. Şimdi ne olacağını göreceğiz." dedi.
- 07.06.2020
- Güncelleme: 07.06.2020 15:04
- Ariedo Braida resmen açıkladı! Beşiktaş...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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