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07 Haziran 2020, Pazar
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resmen açıkladı! ...

Ariedo Braida resmen açıkladı! Beşiktaş...

Dünyaca ünlü futbol adamı 'dan flaş sözler... Barcelona, Milan gibi dev kulüplerde uzun süre futbol komitesinin başında görev alan tecrübeli isim, İtalyan basınına yaptığı açıklamada ile görüştüğünü resmi olarak açıkladı. Braida, konu ile ilgili, "Beşiktaşla konuşmaya gittim ama proje beni ikna etmedi" dedi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın gelecek sezondan itibaren futbolun 1 numarası yapmak istediği , İtalyan basınına konuştu.

74 yaşındaki tecrübe abidesi, siyah beyazlı kulüpten resmi teklif aldığını ve kulüp yönetimiyle bu konu hakkında görüşme yaptığını doğruladı.

"PROJEYE İKNA OLMADIM"
Braida, Beşiktaş ile ilgili konuşmasında, "İtalyadansa, yurt dışını tercih ederim. Türkiye'ye gitme seçeneğim vardı. Beşiktaşla bu konu hakkında konuşmaya gittim ancak proje beni ikna etmedi. Karyerimde her zaman olduğu gibi önemli şeyler yapmak ve iz bırakmak istiyorum. Pratikte bana gelecek ilginç tekliflere açığım, konuşabilirim. Ancak, "Gel bizi kurtar" düşüncesi ile bir kulübe gitmem gerekirse, orada olmam. Barcelona'da harika 5 yıl geçirdim. Şimdi ne olacağını göreceğiz." dedi.

  1. 07.06.2020
  2. Güncelleme: 07.06.2020 15:04
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