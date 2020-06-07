Ariedo Braida resmen açıkladı! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın gelecek sezondan itibaren futbolun 1 numarası yapmak istediği Ariedo Braida, İtalyan basınına konuştu.

74 yaşındaki tecrübe abidesi, siyah beyazlı kulüpten resmi teklif aldığını ve kulüp yönetimiyle bu konu hakkında görüşme yaptığını doğruladı.

"PROJEYE İKNA OLMADIM"

Braida, Beşiktaş ile ilgili konuşmasında, "İtalyadansa, yurt dışını tercih ederim. Türkiye'ye gitme seçeneğim vardı. Beşiktaşla bu konu hakkında konuşmaya gittim ancak proje beni ikna etmedi. Karyerimde her zaman olduğu gibi önemli şeyler yapmak ve iz bırakmak istiyorum. Pratikte bana gelecek ilginç tekliflere açığım, konuşabilirim. Ancak, "Gel bizi kurtar" düşüncesi ile bir kulübe gitmem gerekirse, orada olmam. Barcelona'da harika 5 yıl geçirdim. Şimdi ne olacağını göreceğiz." dedi.