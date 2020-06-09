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09 Haziran 2020, Salı
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’e talip oldu

Jeremain Lens’e Al Ain talip oldu

'a Dubai'den müjdeli haber geldi. takımının istemeyen 'ın yerine 'i takip ettiği belirtildi.

'a Dubai'den müjdeli haber geldi. takımının istemeyen 'ın yerine 'i takip ettiği belirtildi. BAE ekibinin Macar yıldızın yerine Lens'i alarak 10 numaralı formayı ona vereceği kaydedildi. Lens'in kendisinden sürekli indirim istenmesi yüzünden teklifi kabul etmeye yakın olduğu öğrenildi.

Artık konuşmam
İndirim görüşmelerini sürdüren Başkan , Jeremain Lens ile görüşme yapmama kararı aldı. Bu hafta Atiba, Boeteng, N'Koudou ve Boyd ile görüşecek Başkan Çebi'nin, Lens için "Ona söyleyeceklerimi daha önce defalarca söyledim. Artık konuşacak bir şeyimiz kalmadı" dediği ifade edildi.
  1. 9.6.2020
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