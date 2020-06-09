Atiba’yı üzmeyen sözleşme yapılsın - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Atiba’yı üzmeyen sözleşme yapılsın

’yı üzmeyen sözleşme yapılsın

Atiba’yı üzmeyen sözleşme yapılsın

Başkan 'nin; Vida ve Ljajic gibi yüksek ücret alan oyuncuların yanı sıra Gönül ve Caner gibi sözleşmeleri bitecek oyuncularla bir araya gelirken ile görüşme planı olmaması dikkat çekti.

Başkan 'nin; Vida ve Ljajic gibi yüksek ücret alan oyuncuların yanı sıra Gönül ve Caner gibi sözleşmeleri bitecek oyuncularla bir araya gelirken ile görüşme planı olmaması dikkat çekti. Başkan Çebi, Kanadalı yıldız için, "O bizden, biz de onu mutsuz etmeyiz" derken; mali işlere de "Atiba'yı üzmeyecek bir sözleşme hazırlayın" talimatı verdi.
  1. 9.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atiba’yı üzmeyen sözleşme yapılsın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA