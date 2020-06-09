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09 Haziran 2020, Salı
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Favori

Favori Beşiktaş

yaklaşık 3 ay aradan sonra yeniden başlıyor. , bu hafta sonunda ilk maçını ile oynayacak.

yaklaşık 3 ay aradan sonra yeniden başlıyor. , bu hafta sonunda ilk maçını ile oynayacak. Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma 21.00'de başlayacak. Maçın iddaa oranları dün açıklanırken, siyah-beyazlılar 1.35'lik oranla karşılaşmanın favorisi olarak gösterildi.
  1. 9.6.2020
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