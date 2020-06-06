Ejuke uçtu gitti - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Ejuke uçtu gitti

Ejuke uçtu gitti

Ejuke uçtu gitti

 Orman yönetimi sezon başında 'nın önüne Valerenga'da forma giyen 'yi getirmişti.

Orman yönetimi sezon başında 'nın önüne Valerenga'da forma giyen 'yi getirmişti. Ancak Avcı inatla Boyd'un transfer edilmesini istedi ve ABD'li oyuncu 2.5 milyon euro'ya 'a geldi. Nijeryalı Ejuke ise 2 milyon euro'ya 'dan Heerenveen'e gitti. 25 maçta 9 gol atan, 4 de asist yapan Ejuke için İngiliz ekipleri şu anda 10 milyon euro'luk teklifler sunuyor.

  1. 6.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ejuke uçtu gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA