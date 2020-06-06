Ejuke uçtu gitti

Fikret Orman yönetimi sezon başında Abdullah Avcı'nın önüne Valerenga'da forma giyen Nijeryalı Chiedra Ejuke'yi getirmişti. Ancak Avcı inatla Boyd'un transfer edilmesini istedi ve ABD'li oyuncu 2.5 milyon euro'ya Beşiktaş'a geldi. Nijeryalı Ejuke ise 2 milyon euro'ya Hollanda'dan Heerenveen'e gitti. 25 maçta 9 gol atan, 4 de asist yapan Ejuke için İngiliz ekipleri şu anda 10 milyon euro'luk teklifler sunuyor.