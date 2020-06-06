Ejuke uçtu gitti
Fikret Orman yönetimi sezon başında Abdullah Avcı'nın önüne Valerenga'da forma giyen Nijeryalı Chiedra Ejuke'yi getirmişti.
Fikret Orman yönetimi sezon başında Abdullah Avcı'nın önüne Valerenga'da forma giyen Nijeryalı Chiedra Ejuke'yi getirmişti. Ancak Avcı inatla Boyd'un transfer edilmesini istedi ve ABD'li oyuncu 2.5 milyon euro'ya Beşiktaş'a geldi. Nijeryalı Ejuke ise 2 milyon euro'ya Hollanda'dan Heerenveen'e gitti. 25 maçta 9 gol atan, 4 de asist yapan Ejuke için İngiliz ekipleri şu anda 10 milyon euro'luk teklifler sunuyor.
- 6.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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