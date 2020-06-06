Arsenal’den jest
Arsenal yönetimi gelecek sezon kadroda düşünmediği Elneny için Beşiktaş'a "Oyuncuyu ikna ederseniz bir yıl daha kalabilir" mesajı gönderdi.
Arsenal yönetimi gelecek sezon kadroda düşünmediği Elneny için Beşiktaş'a "Oyuncuyu ikna ederseniz bir yıl daha kalabilir" mesajı gönderdi. Elneny'ye de, Beşiktaş'la sözleşmesini tek taraflı feshederse, Mart 15 ila 31 Mayıs arasında hak edişlerinin tamamının ödenemeyeceği bilgisi verildi. Beşiktaş'ta son 8 haftada maçlara çıkması ve tüm hak edişlerini alması tavsiye edildi.
- 6.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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