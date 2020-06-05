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05 Haziran 2020, Cuma
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Karbownik’e onay çıkmadı

Karbownik’e onay çıkmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın hayran olduğu Polonyalı sol bek 'e teklif yaptığı ancak reddedildiği iddia edildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın hayran olduğu Polonyalı sol bek 'e teklif yaptığı ancak reddedildiği iddia edildi. 'dan Arena 'nin iddiasına göre 19 yaşındaki yıldız adayı için kulübü Legia'nın sırasıyla Beşiktaş, PSV ve 'un tekliflerini geri çevirdiği açıklandı.
  1. 5.6.2020
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