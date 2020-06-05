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05 Haziran 2020, Cuma
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Aldin Cajic sürprizi

Aldin Cajic sürprizi

'ın 1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen Boşnak oyuncu Aldin Cajic'in peşinde olduğu iddia edildi.

'ın 1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen Boşnak oyuncu Aldin Cajic'in peşinde olduğu iddia edildi. Calciomercato'nun iddiasına göre siyah-beyazlılar dışında 27 yaşındaki Cajic'i isteyen diğer takımlar Genoa ve ile beraber . Beşiktaş'ın 500 bin euro teklif ettiği Cajic'i, İstanbulspor'un satmaya hazır olduğu ancak 'dan gelen teklifler üzerine yeni bir pazarlık sürecinin başladığı iddia edildi.
  1. 5.6.2020
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