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05 Haziran 2020, Cuma
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Barry’ye izin yok

Barry’ye izin yok

'i çalıştıran Igor , 'ın etmek istediği orta saha oyuncusu hakkında konuştu.

Hajduk Split'i çalıştıran Igor , 'ın etmek istediği orta saha oyuncusu hakkında konuştu. Tudor, "Şu ana kadar anlaşamadık. Ancak benim isteğim ve kulübün arzusu Hamza'nın kalması yönünde" yorumunu yaptı.
  1. 5.6.2020
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