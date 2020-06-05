Güven’e çifte talip
Beşiktaş'ta beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Güven Yalçın'a Avrupa'dan talip çıktı. Fransız ekipleri Nimes ve Bordeaux'nun, genç forvet için siyah-beyazlı kulübe resmi teklif yaptıkları öğrenildi.
Beşiktaş'ın, Bayer Leverkusen'in genç takımından kadrosuna kattığı Güven Yalçın'a Fransa'dan teklifler var. Nimes ve Bordeaux, bu sezon 13 lig maçında 2 gol kaydeden Güven için Beşiktaş'a resmi teklifte bulundu. Geçen sezon attığı 8 gol ve yaptığı 4 asistle dikkatleri üzerine çeken, ardında A Milli Takım'a kadar yükselen Güven de Avrupa'da oynamak istiyor. Kaynak arayan Beşiktaş, Nimes ve Bordeaux ile pazarlıklara başladı.
- 5.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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