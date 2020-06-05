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05 Haziran 2020, Cuma
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Güven’e çifte talip

Güven’e çifte talip

'ta beklenen patlamayı bir türlü yapamayan 'a Avrupa'dan talip çıktı. Fransız ekipleri Nimes ve Bordeaux'nun, genç forvet için siyah-beyazlı kulübe resmi teklif yaptıkları öğrenildi.

'ın, 'in genç takımından kadrosuna kattığı 'a 'dan teklifler var. Nimes ve Bordeaux, bu sezon 13 lig maçında 2 gol kaydeden Güven için Beşiktaş'a resmi teklifte bulundu. Geçen sezon attığı 8 gol ve yaptığı 4 asistle dikkatleri üzerine çeken, ardında A 'a kadar yükselen Güven de Avrupa'da oynamak istiyor. Kaynak arayan Beşiktaş, Nimes ve Bordeaux ile pazarlıklara başladı.

  1. 5.6.2020
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