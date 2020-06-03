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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Stopere Ada takviyesi

Stopere Ada takviyesi

Anglia.goal.pl adlı , ’ın 22 yaşındaki İngiliz stoper için Ada temsilcisi M. United’a teklif yapacağını iddia etti.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden siyah beyazlılar, stopere takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. , bu bölge için 'ın genç yıldızını gündemine aldı. Anglia.goal.pl adlı , Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosuna dahil etmek istediği için devine yapacağı teklifi açıkladı. Haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi: " kulübü Beşiktaş, Manchester United'ın savunmacısı Axel Tuanzebe'yi kadrosuna katmak istiyor ve bu konuda ciddi girişimlerde bulunuyor. Türk kulübünün, 22 yaşındaki futbolcu için Manchester United ile 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmak istediği gelen bilgiler arasında. Fazla forma şansı bulamayan İngiliz futbolcunun 'de oynamak isteyip istemediği henüz bilinmiyor."

ŞANS BULAMIYOR
Manchester United United altyapısından çıkan Tuanzebe, 1.5 yıl boyunca 'da kiralık oynadı ve başarılı bir performans sergiledi. Ancak geçtiğimiz yaz 'a döndü ve burada kendine bir yer edinemedi. Bu sezon 5'i Premier Lig olmak üzere toplam 10 müsabakada yer aldı.

  1. 3.6.2020
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