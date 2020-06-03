Stopere Ada takviyesi
Anglia.goal.pl adlı internet sitesi, Beşiktaş’ın 22 yaşındaki İngiliz stoper Axel Tuanzebe için Ada temsilcisi M. United’a teklif yapacağını iddia etti.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden siyah beyazlılar, stopere takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş, bu bölge için Manchester United'ın genç yıldızını gündemine aldı. Anglia.goal.pl adlı internet sitesi, Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosuna dahil etmek istediği Axel Tuanzebe için Premier Lig devine yapacağı teklifi açıkladı. Haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi: "İstanbul kulübü Beşiktaş, Manchester United'ın savunmacısı Axel Tuanzebe'yi kadrosuna katmak istiyor ve bu konuda ciddi girişimlerde bulunuyor. Türk kulübünün, 22 yaşındaki futbolcu için Manchester United ile 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmak istediği gelen bilgiler arasında. Fazla forma şansı bulamayan İngiliz futbolcunun Türkiye'de oynamak isteyip istemediği henüz bilinmiyor."
ŞANS BULAMIYOR
Manchester United United altyapısından çıkan Tuanzebe, 1.5 yıl boyunca Aston Villa'da kiralık oynadı ve başarılı bir performans sergiledi. Ancak geçtiğimiz yaz Old Trafford'a döndü ve burada kendine bir yer edinemedi. Bu sezon 5'i Premier Lig olmak üzere toplam 10 müsabakada yer aldı.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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