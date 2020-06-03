Stopere Ada takviyesi

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden siyah beyazlılar, stopere takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş, bu bölge için Manchester United'ın genç yıldızını gündemine aldı. Anglia.goal.pl adlı internet sitesi, Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosuna dahil etmek istediği Axel Tuanzebe için Premier Lig devine yapacağı teklifi açıkladı. Haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi: "İstanbul kulübü Beşiktaş, Manchester United'ın savunmacısı Axel Tuanzebe'yi kadrosuna katmak istiyor ve bu konuda ciddi girişimlerde bulunuyor. Türk kulübünün, 22 yaşındaki futbolcu için Manchester United ile 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmak istediği gelen bilgiler arasında. Fazla forma şansı bulamayan İngiliz futbolcunun Türkiye'de oynamak isteyip istemediği henüz bilinmiyor."



ŞANS BULAMIYOR

Manchester United United altyapısından çıkan Tuanzebe, 1.5 yıl boyunca Aston Villa'da kiralık oynadı ve başarılı bir performans sergiledi. Ancak geçtiğimiz yaz Old Trafford'a döndü ve burada kendine bir yer edinemedi. Bu sezon 5'i Premier Lig olmak üzere toplam 10 müsabakada yer aldı.