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03 Haziran 2020, Çarşamba
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’a nabız yoklaması

Ryan Shotton’a nabız yoklaması

Savunma hattını yenilemek isteyen 'ta arayışlar sürerken gözler 'ye çevrildi.

Savunma hattını yenilemek isteyen 'ta arayışlar sürerken gözler 'ye çevrildi. 22 yaşındaki İngiliz stoper Axel Tuanzebe için Ada temsilcisi M. United'a teklif yapacak olan siyah-beyazlılar, olumsuz bir yanıt alması durumunda rotayı Middlesbrough forması giyen 31 yaşındaki 'a çevirecek. Kariyerinde 288 karşılaşmaya çıkan tecrübeli isim toplam 9 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.
  1. 3.6.2020
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