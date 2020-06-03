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03 Haziran 2020, Çarşamba
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tamam sırada

Beko tamam Adidas sırada

, efsane sponsorları ’nun ardından ile yeniden yola devam kararı aldı.

Vodafone ile göğüs sponsorluğu anlaşmasını yenilemeyen siyah-beyazlılar nostaljik bir hamleye imza attı ve efsane sponsorlardan ile iki senelik anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlılar, Beko'nun ardından ikinci bombayı da ile patlatmayı hedefliyor. , uzun süredir forma sponsoru olan Adidas ile yapılan görüşmelerde yola devam kararı aldığı ve anlaşmanın detayları önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.
  1. 3.6.2020
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