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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Ganvoula için sıcak saatler

Ganvoula için sıcak saatler

basını 'ın, Bundesliga-2 takımlarından Bochum forması giyen 'yı istediğini iddia etti.

basını 'ın, Bundesliga-2 takımlarından Bochum forması giyen 'yı istediğini iddia etti. 23 yaşındaki Kongolu golcü daha önce 'da forma giymişti. O dönem Elazığspor teknik direktörü olan Bayram Bektaş eski öğrencisi için, "Bu tarz oyuncuları bünyede tutmak önemlidir. Tutarsa hem takıma hem de takım bütçesine ciddi getirisi olur" ifadelerini kullandı.
  1. 3.6.2020
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