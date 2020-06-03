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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Bedelsiz Smolov

Bedelsiz Smolov

'nın gazetesi hali hazırda Celta'da kiralık oynayan 'un yeni adresinin olacağını iddia etti.

'nın gazetesi hali hazırda Celta'da kiralık oynayan 'un yeni adresinin olacağını iddia etti. Lokomotif'in iki yıl içinde 5.2 milyon euro ödememek için, F.Bahçe ve G.Saray'ın da gündemine gelen 30 yaşındaki santrfor'u Beşiktaş'a bedelsiz gönderebileceği ifade edildi. Beşiktaş'ın ise Smolov'u öncelikle 1 yıllığına kiralamak istediği belirtildi.
  1. 3.6.2020
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