Beşiktaş resmi teklifi yaptı! İşte o rakam
Transferde uygun bütçeli oyuncularla yola devam etmeyi amaçlayan Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığı ilk isim Twente ile yollarını ayırma kararı alan Aitor Cantalapiedra oldu. Beşiktaş yönetimi, Twente ile sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra için menajerine 4+1 senelik teklif sundu.
Transferde uygun bütçeli oyuncularla yola devam etmeyi amaçlayan Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığı ilk isim Twente ile yollarını ayırma kararı alan Aitor Cantalapiedra oldu. 24 yaşındaki İspanyol oyuncunun menajeri ile yapılan ilk görüşmede oyuncuya 650 bin euro'dan 4+1 yıllık sözleşme, ayrıca 4 yılda tamamlanmak üzere toplam 600 bin euro imza parası teklif edildi. Menajerine de 150 bin euro danışmanlık ücreti önerildi.
Cantalapiedra ilk 4 yıllık süreçte 10 milyon euro üzerine bir rakama Beşiktaş'tan ayrılırsa kendisine yüzde 10, menajerine de yüzde 5 pay verilmesinin ön görüldüğü belirtildi. Ayrıca İspanyol oyuncuya Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk bonusları ödeneceği de bildirildi. İmza parasıyla beraber Beşiktaş'tan yılda 800 bin euro kazanması ön görülen Cantalapiedra'nın menajerinin ise bu rakamı ilk etapta yüzde 50 oranında artırmaya çalıştığı ancak Ali Naibi'nin yönetime verdiği bilgide 1 milyon euro civarı bir teklifle işin bitirilebileceğini söylediği gelen bilgiler arasında.
156
24 yaşındaki İspanya doğumlu kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra profesyonel futbol hayatı boyunca aralarında Barcelona da (2 maç) olmak üzere 7 farklı takımın formasını giydi. Bu periyotta çıktığı 156 karşılaşmada 31 gol atıp 23 asist yaparak 54 gole direkt etki etmiş oldu.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş resmi teklifi yaptı! İşte o rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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