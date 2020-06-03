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03 Haziran 2020, Çarşamba
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resmi teklifi yaptı! İşte o rakam

Beşiktaş resmi teklifi yaptı! İşte o rakam

uygun bütçeli oyuncularla yola devam etmeyi amaçlayan 'ın resmi teklif yaptığı ilk isim ile yollarını ayırma kararı alan oldu. Beşiktaş yönetimi, Twente ile sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra için menajerine 4+1 senelik teklif sundu.

uygun bütçeli oyuncularla yola devam etmeyi amaçlayan 'ın resmi teklif yaptığı ilk isim ile yollarını ayırma kararı alan oldu. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri ile yapılan ilk görüşmede oyuncuya 650 bin euro'dan 4+1 yıllık sözleşme, ayrıca 4 yılda tamamlanmak üzere toplam 600 bin euro imza parası teklif edildi. Menajerine de 150 bin euro danışmanlık ücreti önerildi.

Cantalapiedra ilk 4 yıllık süreçte 10 milyon euro üzerine bir rakama Beşiktaş'tan ayrılırsa kendisine yüzde 10, menajerine de yüzde 5 pay verilmesinin ön görüldüğü belirtildi. Ayrıca İspanyol oyuncuya Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk bonusları ödeneceği de bildirildi. İmza parasıyla beraber Beşiktaş'tan yılda 800 bin euro kazanması ön görülen Cantalapiedra'nın menajerinin ise bu rakamı ilk etapta yüzde 50 oranında artırmaya çalıştığı ancak Ali Naibi'nin yönetime verdiği bilgide 1 milyon euro civarı bir teklifle işin bitirilebileceğini söylediği gelen bilgiler arasında.

156
24 yaşındaki doğumlu kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra profesyonel futbol hayatı boyunca aralarında da (2 maç) olmak üzere 7 farklı takımın formasını giydi. Bu periyotta çıktığı 156 karşılaşmada 31 gol atıp 23 asist yaparak 54 gole direkt etki etmiş oldu.

  1. 3.6.2020
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