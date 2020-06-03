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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Çift idman yaptılar

Çift idman yaptılar

, maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

, maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Ümraniye Sergen Yalçın yönetiminde yapılan sabah antrenmanı 1.5 saat sürdü. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kondisyon ve dayanıklılık koşuları ile sona erdi. , akşam da taktik çalışması gerçekleştirdi.
  1. 3.6.2020
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