Beşiktaş'a Kagawa'dan flaş teklif! "İsterseniz gelirim"

Beşiktaş'a eski futbolcusu Shinji Kagawa'dan sürpriz bir teklif geldi. İspanyol ekibi Zaragoza, küçülmeye gideceğini belirtip Japon futbolcudan kulüp bulmasını istedi. Bunun üzerine 31 yaşındaki orta saha, siyah-beyazlı yönetime "İsterseniz gelebilirim" diyerek dönme isteğini iletti. Gelen haberlere göre idareciler ise kesinlikle bonservis ödemeyeceklerini belirtip "Boşa çıkarsan düşünebiliriz" yanıtını verdiler.

BOATENG VE LJAJIC'İN DURUMUNA BAĞLI

Siyah-beyazlı kulübün, ayrılma ihtimali olan Boateng ve Ljajic'in yerine Kagawa'yı takviye edebileceği belirtilirken, şimdilik 31 yaşındaki yıldızı beklemeye aldıkları ifade edildi. Kagawa, TFF'nin getirmesi muhtemel yaş kriterine de takılmıyor.