Beşiktaş'a Kagawa'dan flaş teklif! "İsterseniz gelirim"
İspanyol ekibi Real Zaragoza ile yollarını ayırmaya hazırlanan Shinji Kagawa, eski kulübü Beşiktaş'a mesaj yolladı. 31 yaşındaki Japon orta saha, siyah-beyazlı yönetime, "İsterseniz gelirim" diyerek dönme isteğini iletti. Beşiktaş yönetimi ise bu teklife flaş bir yanıt verdi. İşte detaylar...
Beşiktaş'a eski futbolcusu Shinji Kagawa'dan sürpriz bir teklif geldi. İspanyol ekibi Zaragoza, küçülmeye gideceğini belirtip Japon futbolcudan kulüp bulmasını istedi. Bunun üzerine 31 yaşındaki orta saha, siyah-beyazlı yönetime "İsterseniz gelebilirim" diyerek dönme isteğini iletti. Gelen haberlere göre idareciler ise kesinlikle bonservis ödemeyeceklerini belirtip "Boşa çıkarsan düşünebiliriz" yanıtını verdiler.
BOATENG VE LJAJIC'İN DURUMUNA BAĞLI
Siyah-beyazlı kulübün, ayrılma ihtimali olan Boateng ve Ljajic'in yerine Kagawa'yı takviye edebileceği belirtilirken, şimdilik 31 yaşındaki yıldızı beklemeye aldıkları ifade edildi. Kagawa, TFF'nin getirmesi muhtemel yaş kriterine de takılmıyor.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a Kagawa'dan flaş teklif! "İsterseniz gelirim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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