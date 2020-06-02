Beşiktaş'tan Begovic bombası!
Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, eski gözdesi Asmir Begovic'i yeniden gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Bosna Hersekli file bekçisiyle görüşmelere başladığı belirtilirken, 33 yaşındaki tecrübeli eldivenin Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...
2 Haziran 2020 Salı 06:44
Güncelleme: 02.06.2020 06:44
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelik kaleci takviyesine verilmiş durumda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlı yönetim, Karius'un takımdan ayrılmasının ardından birçok isimle temas kurarken, listeye yeni bir isim daha eklendi.
Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlılar, Volkan Babacan, Sinan Bolat ve Fabri'nin ardından bonservisi Bournemouth'ta olan Bosna Hersekli kaleci Asmir Begovic'i de gündemine aldı.
33 yaşındaki Begovic'in kulübüyle olan sözleşmesi gelecek sezon bitiyor.
SON OLARAK MILAN'DA OYNADI
Bonservisi Bournemouth'ta olmasına rağmen bu sezonu önce Qarabağ, sonra da Milan'da kiralık olarak geçiren kaleci Begovic'in menajeriyle de bir ön görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.