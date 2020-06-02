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02 Haziran 2020, Salı
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Beşiktaş'tan Begovic bombası!

Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, eski gözdesi Asmir Begovic'i yeniden gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Bosna Hersekli file bekçisiyle görüşmelere başladığı belirtilirken, 33 yaşındaki tecrübeli eldivenin Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...
2 Haziran 2020 Salı 06:44 Güncelleme: 02.06.2020 06:44
Beşiktaş'tan Begovic bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelik kaleci takviyesine verilmiş durumda.

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Beşiktaş'tan Begovic bombası!

Siyah-beyazlı yönetim, Karius'un takımdan ayrılmasının ardından birçok isimle temas kurarken, listeye yeni bir isim daha eklendi.

Beşiktaş'tan Begovic bombası!

Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlılar, Volkan Babacan, Sinan Bolat ve Fabri'nin ardından bonservisi Bournemouth'ta olan Bosna Hersekli kaleci Asmir Begovic'i de gündemine aldı.

Beşiktaş'tan Begovic bombası!

33 yaşındaki Begovic'in kulübüyle olan sözleşmesi gelecek sezon bitiyor.

Beşiktaş'tan Begovic bombası!

SON OLARAK MILAN'DA OYNADI

Bonservisi Bournemouth'ta olmasına rağmen bu sezonu önce Qarabağ, sonra da Milan'da kiralık olarak geçiren kaleci Begovic'in menajeriyle de bir ön görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

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