Yunan kaleciden Beşiktaş itirafı! "Anlaşmıştım"
Türkiye'de bir dönem Samsunspor forması giyen eski Yunan kaleci Michalis Sifakis, 2012 yılında Beşiktaş'la sözlü olarak anlaşmaya vardığını, ancak siyah-beyazlıların son anda Alan McGregor'u tercih ettiğini açıkladı.
Son olarak 2017-18 sezonunda ülkemizde Samsunspor forması giyen 35 yaşındaki eski Yunan kaleci Michalis Sifakis, ülkesinin basınına konuşurken, Beşiktaş'la ilgili de flaş bir itirafta bulundu.
İlk olarak Samsun'da geçirdiği günlerden bahseden Sifakis, "Türkiye'ye arkadaşım George Samaras ile birlikte gittim. Tarihi bir şehirde, Samsun'daydım ve 2. Lig'deydim. Son maçıma sakatlık nedeniyle çıkamadım ve bu sakatlık da benim futbol kariyerimin sonu oldu. 2018 yazında eşim Olga ile evlendim ve İsrail'den teklif aldım ancak sakatlık nedeniyle acı çekiyordum ve emekli olma kararı aldım" dedi.
Yunanistan'ın eski milli kalecisi, 2012 yılında Beşiktaş'tan teklif aldığını da belirtirken, transferin gerçekleşmeme hikayesini şu sözlerle anlattı:
"BENİ DEĞİL, MCGREGOR'U SEÇTİLER"
EURO 2012 sırasında ilginç bir yaz geçirdim. Çek Cumhuriyeti maçı sonrasında Deportivo'dan yazılı bir teklif geldi. O sırada kendimi düşünecek durumda değildim, milli takım önemliydi. Polonya'dan ayrılırken, Beşiktaş ile sözlü olarak anlaşmıştım ancak beni değil, Rangers'tan McGregor'u aldılar. Ben de sonra Cherleroi'ya gittim.
- 01.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yunan kaleciden Beşiktaş itirafı! "Anlaşmıştım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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