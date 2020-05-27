Turgay Demir'den flaş Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması!
Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinin ardından iyi bir grafik sergileyen Beşiktaş'ta bu günlerde gündem transfer. Önümüzdeki sezon için kolları şimdiden sıvayan Beşiktaş'ta öncelik iç transfer... Son günlerde özellikle Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan siyah-beyazlılar için A Spor yorumcusu Turgay Demir flaş açıklamalarda bulundu. Demir açıklamasında "Atiba'ya 1 yıl, Gökhan'a 2 yıl sözleşme önerileceğini ve bu iki oyuncuda sorun çıkacağını düşünmüyorum. Caner'de olabilir" ifadelerini kullandı. Demir, yeni sezon öncesi siyah-beyazlıların 4 futbolcu almayı planladığını söylerken, Kayserispor ve Alanyaspor'da oynayan 1-2 futbolcuya teklif götürüleceğini ve bu teklifin takas yoluyla iletileceğini belirtti. Tecrübeli yorumcu son olarak, "Fer ve diğer oyuncuların gelip gelmeyeceği Elneny'nin kalmasına bağlı" dedi ve ekledi: Beşiktaş büyük ihtimalle Volkan Babacan'ı alacak.
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