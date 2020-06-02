Beşiktaş'ın transfer teklifini yazdılar! Leroy Fer...

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Kara Kartal, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle rotasını düşük maliyetli yada bonservissiz isimlere çevirmişti. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Beşiktaş için sürpriz bir gelişme yaşandı ve yıldız futbolcuya resmi transfer teklifi yapıldığı ifade edildi. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle mali problemler yaşayan Beşiktaş, transferde rotasını maliyeti düşük ve bonservissiz isimlere çevirmişti. Bu bağlamda Kara Kartal'ın Leroy Fer isminde yoğunlaştığı ifade edildi.
Şu anda aktif futbol hayatını Feyenoord'da sürdüren Fer için yazılan Beşiktaş haberinde şu sözlere yer verildi;
"Leroy Fer için Türkiye'den önemli bir teklifle gelindi.
Şu anda Feyenoord'da forma giyen Leroy Fer, bu yaz bir hava değişimi yaşayabilir. Beşiktaş, oyuncunun kariyerine kendilerinde devam etmesi için teklif sundu.
Türkler müzakereleri başlattı ve İstanbul ekibi, oyuncuyla şimdi bile resmi imzayı atmaya hazır.
Yıldız orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve masada Feyenoord'un teklifinin olmasına rağmen kariyerine Hollanda'da devam etmek istemiyor."
- 02.06.2020
- Güncelleme: 02.06.2020 10:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın transfer teklifini yazdılar! Leroy Fer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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