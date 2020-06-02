Beşiktaş'ın transfer teklifini yazdılar! Leroy Fer...

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle mali problemler yaşayan Beşiktaş, transferde rotasını maliyeti düşük ve bonservissiz isimlere çevirmişti. Bu bağlamda Kara Kartal'ın Leroy Fer isminde yoğunlaştığı ifade edildi.

Şu anda aktif futbol hayatını Feyenoord'da sürdüren Fer için yazılan Beşiktaş haberinde şu sözlere yer verildi;

"Leroy Fer için Türkiye'den önemli bir teklifle gelindi.

Şu anda Feyenoord'da forma giyen Leroy Fer, bu yaz bir hava değişimi yaşayabilir. Beşiktaş, oyuncunun kariyerine kendilerinde devam etmesi için teklif sundu.

Türkler müzakereleri başlattı ve İstanbul ekibi, oyuncuyla şimdi bile resmi imzayı atmaya hazır.

Yıldız orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve masada Feyenoord'un teklifinin olmasına rağmen kariyerine Hollanda'da devam etmek istemiyor."