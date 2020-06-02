Keinan Davis sesleri
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın, Premier Lig ekibi Aston Villa’nın 22 yaşındaki forveti Keinan Davis ile ilgilendiği belirtildi. Hatta görüşmelerin bu hafta yapılacağı iddia edildi.
Burak Yılmaz'ın yanına golcü arayışında olan Beşiktaş'ın Aston Villa ile sözleşmesi sona erecek olan Keinan Davis için kolları sıvadığı iddia edildi. Güven, Umut ve Larin gibi hücum oyuncularından sadece birini takımda tutma kararı alan siyah-beyazlıların kariyerinde Aston Villa dışında başka bir takımda forma giymeyen 22 yaşındaki İngiliz oyuncunun transferini bitirmek istediği hatta bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştirileceği ileri sürüldü.
CHADLI'YE DE İLGİ SÜRÜYOR
Öte yandan mali sorunlar nedeniyle önceliğini bonservissiz ya da maliyeti düşük futbolculara veren ve haziran 2020 itibariyle Anderlecht ile sözleşmesi sona erecek Nacer Chadli ismini gündemine alan Beşiktaş'ın başarılı futbolcu için de ilgisi sürüyor. Sport24. gr sitesi, Monaco'nun oyuncudan mutlaka kurtulmak istediğini yazdı.
- 2.6.2020
- Yılmaz Vural açıkladı! "Corona virüsü testlerimiz..."
- Galatasaray'ı son 8 haftada neler bekliyor? Canlı yayında aktardı
- Marcelo Saracchi'nin çocuğu ile keyifli anları | İZLEYİN
- Zeki Uzundurukan: Fenerbahçe Mensah için Deniz Türüç ve bir futbolcu teklif etti
- Zeki Uzundurukan: Arda Turan'ın 3'e 5'e bakmadan Beşiktaş'ta oynamayı kabul edeceğini düşünüyorum
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Keinan Davis sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.