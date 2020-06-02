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02 Haziran 2020, Salı
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Keinan Davis sesleri

çalışmalarını sürdüren ’ın, ekibi ’nın 22 yaşındaki forveti ile ilgilendiği belirtildi. Hatta görüşmelerin bu hafta yapılacağı iddia edildi.

Burak Yılmaz'ın yanına golcü arayışında olan 'ın ile sözleşmesi sona erecek olan için kolları sıvadığı iddia edildi. Güven, Umut ve Larin gibi hücum oyuncularından sadece birini takımda tutma kararı alan siyah-beyazlıların kariyerinde Aston Villa dışında başka bir takımda forma giymeyen 22 yaşındaki İngiliz oyuncunun transferini bitirmek istediği hatta bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştirileceği ileri sürüldü.

CHADLI'YE DE İLGİ SÜRÜYOR

Öte yandan mali sorunlar nedeniyle önceliğini bonservissiz ya da maliyeti düşük futbolculara veren ve haziran 2020 itibariyle Anderlecht ile sözleşmesi sona erecek Nacer Chadli ismini gündemine alan Beşiktaş'ın başarılı futbolcu için de ilgisi sürüyor. Sport24. gr sitesi, Monaco'nun oyuncudan mutlaka kurtulmak istediğini yazdı.

  1. 2.6.2020
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