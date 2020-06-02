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02 Haziran 2020, Salı
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'Anlaştım ama olmadı’

'Anlaştım ama olmadı’

Yunan 'nın eski kalecisi , Sport'a açıklamalar yaptı. 2017-18'de forması giyen Sifakis, çok daha öncesinde 'den ile anlaşmaya vardığını söyledi.

Yunan 'nın eski kalecisi , Sport'a açıklamalar yaptı. 2017-18'de forması giyen Sifakis, çok daha öncesinde 'den ile anlaşmaya vardığını söyledi. Sifakis, "EURO 2012 sonrası Beşiktaş ile sözlü olarak anlaşmıştım ama onlar McGregor'ı aldılar. Ben de kendimi Charleroi'da buldum" dedi.
  1. 2.6.2020
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