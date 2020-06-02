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02 Haziran 2020, Salı
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Cantalapiedra bitti bitiyor

Cantalapiedra bitti bitiyor

çalışmalarına devam eden 'ın ekiplerinden Twente'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren için resmi teklifini yaptığı belirtildi. Yunan sitesi Gazzetta, 24 yaşındaki İspanyol sağ kanat oyuncusu için Panathinaikos, Valladolid ve Zaragoza'nın da devrede olduğunu kaydederken önceliğin ise Beşiktaş'ta olduğunu yazdı.

Yeni sezon çalışmalarına devam eden 'ın ekiplerinden Twente'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren için resmi teklifini yaptığı belirtildi. Yunan sitesi Gazzetta, 24 yaşındaki İspanyol sağ kanat oyuncusu için Panathinaikos, Valladolid ve Zaragoza'nın da devrede olduğunu kaydederken önceliğin ise Beşiktaş'ta olduğunu yazdı.

Haberde "Transfer yarışında Beşiktaş daha avantajlı konumda yer alıyor. Panathinaikos, Türklerin yaptığı yıllık 700 bin euro'luk teklife çıkamaz" ifadeleri kullanıldı. Oyuncunun yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giymesinin yüksek ihtimal olduğu üzerinde duruldu. Oyuncunun menajeri Botines Albert de geçtiğimi z günlerde Beşiktaş ile görüşmelerin sürdüğünü bizat açıklamıştı. İspanyol futbolcu 10 Şubat 1996'da 'da dünyaya geldi. Barcelona altyapısında yetişen Aitor, ilk profesyonel transferini Sevilla'ya yaptı. Kanat oyuncusu 2018-19 sezonunda geldiği Hollanda temsilcisiyle çıktığı 61 karşılaşmada 24 gol atıp 18 de asist yaptı.

  1. 2.6.2020
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