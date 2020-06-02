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02 Haziran 2020, Salı
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Töre karşılığı oyuncu

Töre karşılığı 1-2 oyuncu

Malatyaspor yönetimi 'a gitmek isteyen 'nin sözleşmesini opsiyon hakkını kullanarak tek taraflı uzattı. Sarı-kırmızılıların yaptığı bu hamle milli oyuncuyu büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Malatyaspor yönetimi 'a gitmek isteyen 'nin sözleşmesini opsiyon hakkını kullanarak tek taraflı uzattı. Sarı-kırmızılıların yaptığı bu hamle milli oyuncuyu büyük hayal kırıklığına uğrattı. Gelen bilgiler ise 'nın bu hamleyi Töre'nin dönüş sürecinde en azından bir miktar para kazanmak ya da Beşiktaş'tan genç oyuncuyu kadrosuna katmak için kullanmak amacıyla yaptığı oldu.
  1. 2.6.2020
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