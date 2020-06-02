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02 Haziran 2020, Salı
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Şimdiden 10 bini buldu

Şimdiden 10 bini buldu

, yeni başlattığı '' karton taraftar projesi için taraftarlara destek çağrısı yaptı. Beşiktaşlıların 2 günde 10 bine yakın başvuru yaptığı belirtildi.

, yeni başlattığı '' karton taraftar projesi için taraftarlara destek çağrısı yaptı. "Mabedimiz seni bekliyor. Sen de renklerine sevgini göstermek istiyorsan hemen 'ruhumuzyeter.bjk.com.tr' web sitesine gir fotoğrafını yükle" denildi. Beşiktaşlıların 2 günde 10 bine yakın başvuru yaptığı belirtildi.
  1. 2.6.2020
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