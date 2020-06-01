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01 Haziran 2020, Pazartesi
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'ta mesaisi sürüyor!

Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi sürüyor!

Futbol Takımı, 12 Haziran'da yeniden başlatılacak olan 'in 27. haftasında Fraport ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

, 'in 27. haftasında Fraport ile 13 Haziran Cumartesi günü 'da yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

İdman, ısınma ve istasyon koşuları ile açma-germe çalışmasıyla başladı. Pas ve top kapma çalışmalarının ardından, taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

  1. 01.06.2020
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