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02 Haziran 2020, Salı
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‘Prof. Dr. Taşçıoğlu sezonu olsun’

‘Prof. Dr. Taşçıoğlu sezonu olsun’

, 'ye başvurarak 2020-21 sezonuna 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesini talep etti.

, 'ye başvurarak 2020-21 sezonuna 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesini talep etti. Siyah-beyazlı kulüp, Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun muayeneler sırasında virüsten etkilenerek 1 Nisan 2020 tarihinde vefat ettiğini hatırlattı. Covid-19 pandemisiyle mücadelenin sembol ismi olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının yaşatılması gerektiğine inanıldığını vurguladı.
  1. 2.6.2020
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