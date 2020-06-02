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02 Haziran 2020, Salı
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Protestoda yine bir Beşiktaşlı

Protestoda yine bir Beşiktaşlı

'de bir 'un bir polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini etmek için halk sokaklara dökülürken, protestolar arasında Beşiktaşlı taraftarların yazısı dikkat çekti.

'de bir 'un bir polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini etmek için halk sokaklara dökülürken, protestolar arasında Beşiktaşlı taraftarların yazısı dikkat çekti. Bir aracın arkasına yazılan yazıda, "Bir gün herkes Beşiktaşlı olmasın, bırakın o ayrıcalık bizde kalsın!" denildi. Protestocular arasında bir kamyonun arkasında bulunan ve dikkat çeken bu yazı gündem oldu.
  1. 2.6.2020
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