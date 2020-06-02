Amatörde de altyapı hamlesi

bütçeyi % 50 düşürmeye karar veren yönetim diğer şubelerde de aynı indirime gitme kararı aldı. Yılda 80 milyon TL'lik gider yaratan amatör şubelerle ilgili olarak tüm şube kaptanlarıyla bir görüşme yapıldı. "Altyapıdan çıkaracağımız oyuncularla sahaya çıkacağız. Bu yapıyı geliştirin" denildi.