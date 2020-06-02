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02 Haziran 2020, Salı
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‘Birtanesin hocam’

‘Birtanesin hocam’

hocası , dün 68 yaşına bastı. Burak da tecrübeli hocayı kutlamayı unutmadı. Beşiktaşlı futbolcu hesabından Şenol Güneş'in alnından öptüğü bir fotoğrafını paylaşıp, " kutlu olsun hocam, birtanesin" yazdı.

hocası , dün 68 yaşına bastı. Burak da tecrübeli hocayı kutlamayı unutmadı. Golcü oyuncu hesabından fŞenol Güneş'in alnından öptüğü bir fotoğrafını paylaşıp, " kutlu olsun hocam, birtanesin" yazdı.
  1. 2.6.2020
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