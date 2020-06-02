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02 Haziran 2020, Salı
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'1.2’ye razıysan kalabilirsin’

'1.2’ye razıysan kalabilirsin’

gelecek sezon 1.7 milyon euro'ya oynayacak 'e yeni teklif yaptı. 1.2 milyon euro'ya oynamayı kabul ederse kendisiyle sözleşme yenileneceğini iletti.

gelecek sezon 1.7 milyon euro'ya oynayacak 'e yeni teklif yaptı. 1.2 milyon euro'ya oynamayı kabul ederse kendisiyle sözleşme yenileneceğini iletti. Aksi taktirde kalan 8 haftada kendisine 5 maçta 45 dakika şans verilmeyeceği ve sözleşmesinin uzamasının önüne geçileceği söylendi. Boateng ise "Ben kendimi burada iyi hissediyorum" cevabını verdi. Ancak sözleşme detaylarına girmedi.
  1. 2.6.2020
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