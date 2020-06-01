Burak Yılmaz'ın ekürisi bulundu! Beşiktaş'tan 2 bomba birden
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada yüm kulüpler gibi transfer temaslarını sıklaştıran Beşiktaş'ta yıldız golcü Burak Yılmaz ile uyum sağlayabilecek bir isim için arayışlar sürüyor. Forvet mevki için birçok isim ortaya atılırken, gündemdeki son isim Premier Lig'den oldu. İşte detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri.
Burak Yılmaz'ın yanına golcü arayışında olan Beşiktaş, Aston Villa ile sözleşmesi sona erecek Keinan Davis için kolları sıvadı. Güven Yalçın, Umut Nayir ve Cyle Larin gibi hücum oyuncularından sadece birini takımda tutma kararı alan siyah-beyazlılar kariyerinde Aston Villa dışında başka bir takımda forma giymeyen 22 yaşındaki İngiliz oyuncunun transferini bitirmek istiyor. Yönetimin önümüzdeki hafta içinde başarılı oyuncunun transferini bitirmek için bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle önceliğini bonservissiz ya da maliyeti düşük futbolculara veren ve Haziran 2020 itibariyle Monaco ile sözleşmesi sona erecek Nacer Chadli ismini gündemine alan Beşiktaş'ın başarılı futbolcu için de ilgisi sürüyor.
CHADLI GÜNDEMDE
Belçikalı yıldıza birçok talibin olduğu bilinirken, bunlardan birinin de Olimpiakos olduğu iddia edilmişti. Sport24.gr internet sitesi, Monaco'nun oyuncudan kurtulmak istediğini ifade etti. Anderlecht'te kiralık forma giyen Chadli'nin maaşının 2 milyon Euro civarında olduğu ve bu sebeple Olimpiakos'un vazgeçtiği aktarıldı. (Yeni Asır)
- 01.06.2020
- Güncelleme: 01.06.2020 10:47
- Burak Yılmaz'ın ekürisi bulundu! Beşiktaş'tan 2 bomba birden
- Köln-RB Leipzig maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta?
- Henry Onyekuru transferinde flaş gelişme! Oyuncu + para
- Bugün (1 Haziran) ve yarın (2 Haziran) hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir hava durumu...
- 1 Haziran'da kalkan yasaklar neler? Bugün hangi yerler açılıyor? İşte detaylar...
- Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçeli yıldız ile yollar ayrılacak"
- Canlı yayında flaş sözler! "Beşiktaş Gökhan Gönül ile...."
- "Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük sıkıntılar yaşayacak"
- Belhanda Galatasaray yönetimine şart koştu! Canlı yayında açıklandı
- Galatasaray'ın transfer hedefine Rıza Çalımbay engeli
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Burak Yılmaz'ın ekürisi bulundu! Beşiktaş'tan 2 bomba birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.