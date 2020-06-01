Burak Yılmaz'ın ekürisi bulundu! Beşiktaş'tan 2 bomba birden - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
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'ın ekürisi bulundu! 'tan 2 bomba birden

Burak Yılmaz'ın ekürisi bulundu! Beşiktaş'tan 2 bomba birden

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada yüm kulüpler gibi temaslarını sıklaştıran 'ta yıldız golcü ile uyum sağlayabilecek bir isim için arayışlar sürüyor. Forvet mevki için birçok isim ortaya atılırken, gündemdeki son isim Premier Lig'den oldu. İşte detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri.

'ın yanına golcü arayışında olan , ile sözleşmesi sona erecek Keinan Davis için kolları sıvadı. Güven Yalçın, Umut Nayir ve Cyle Larin gibi hücum oyuncularından sadece birini takımda tutma kararı alan siyah-beyazlılar kariyerinde Aston Villa dışında başka bir takımda forma giymeyen 22 yaşındaki İngiliz oyuncunun transferini bitirmek istiyor. Yönetimin önümüzdeki hafta içinde başarılı oyuncunun transferini bitirmek için bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle önceliğini bonservissiz ya da maliyeti düşük futbolculara veren ve Haziran 2020 itibariyle Monaco ile sözleşmesi sona erecek Nacer Chadli ismini gündemine alan Beşiktaş'ın başarılı futbolcu için de ilgisi sürüyor.

CHADLI GÜNDEMDE
Belçikalı yıldıza birçok talibin olduğu bilinirken, bunlardan birinin de Olimpiakos olduğu iddia edilmişti. Sport24.gr internet sitesi, Monaco'nun oyuncudan kurtulmak istediğini ifade etti. Anderlecht'te kiralık forma giyen Chadli'nin maaşının 2 milyon Euro civarında olduğu ve bu sebeple Olimpiakos'un vazgeçtiği aktarıldı. (Yeni Asır)

  1. 01.06.2020
  2. Güncelleme: 01.06.2020 10:47
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