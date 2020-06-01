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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Sözleşmeler resmen bitti

Sözleşmeler resmen bitti

 başlayacak olan 'de, sözleşmesi sona eren futbolcuların durumu ise merak konusuydu.

başlayacak olan 'de, sözleşmesi sona eren futbolcuların durumu ise merak konusuydu. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklama ile, resmi müsabakaların devam etmesi halinde kontratı biten oyuncuların anlaşmasının uzayacağı belirtilmişti. Önceki gece itibariyle 'ta 7 ismin sözleşmesi sona erdi. Ancak maçların devam etmesiyle forma giyecek olan 7 isim şu şekilde: Caner, Gökhan, Diaby, Boateng, Rebecho, Elneny ve Atiba.

  1. 1.6.2020
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