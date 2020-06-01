Sözleşmeler resmen bitti

Yeniden başlayacak olan Lig'de, sözleşmesi sona eren futbolcuların durumu ise merak konusuydu. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklama ile, resmi müsabakaların devam etmesi halinde kontratı biten oyuncuların anlaşmasının uzayacağı belirtilmişti. Önceki gece itibariyle Beşiktaş'ta 7 ismin sözleşmesi sona erdi. Ancak maçların devam etmesiyle forma giyecek olan 7 isim şu şekilde: Caner, Gökhan, Diaby, Boateng, Rebecho, Elneny ve Atiba.