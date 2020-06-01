İki isim de kesin yolcu

Yönetim bu sezon hayal kırıklığı olan 29 yaşındaki Douglas'la yollarını ayırıp 800 bin euro'luk maaş yükünden kurtulmak istiyor. 2022'ye kadar sözleşmesi olan Brezilyalı oyuncuyu ülkesinin Flamengo takımı takip ediyor. Enzo Roco da siyahbeyazlıların gelecek planlarında yer almıyor. Şilili futbolcunun yeni sezonda Güney Amerika'ya dönmesi bekleniyor.