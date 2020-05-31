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31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Dorukhan Toköz'den transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Son dakika: 'den açıklaması! ...

Son dakika: Dorukhan Toköz'den transfer açıklaması! Fenerbahçe...

'ın yıldız futbolcusu 'ün adı bir süredir ile anılıyordu. 24 yaşındaki futbolcu hesabından söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

söylentilerine son noktayı koydu. ekiplerinden 'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldız futbolcu hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun 'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

İşte Dorukhan Toköz'ün açıklaması:
Hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şuan tek amacım özlediğim formama kavuşmak.

  1. 31.05.2020
  2. Güncelleme: 31.05.2020 15:37
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