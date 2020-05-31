Son dakika: Dorukhan Toköz'den transfer açıklaması! Fenerbahçe...
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dorukhan Toköz'ün adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. 24 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Dorukhan Toköz transfer söylentilerine son noktayı koydu. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.
24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
İşte Dorukhan Toköz'ün açıklaması:
Hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şuan tek amacım özlediğim formama kavuşmak.
- 31.05.2020
- Güncelleme: 31.05.2020 15:37
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Dorukhan Toköz'den transfer açıklaması! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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