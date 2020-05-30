Beşiktaş stadını dezenfekte ettirdi
Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran'da Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, Vodafone Park'ı dezenfekte ettirdi.
Süper Lig'in kaldığı yerden devam edecek olmasıyla birlikte hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş, stadını da lige hazırlıyor. 13 Haziran Cumartesi saat 21.45'te Antalyaspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ı dezenfekte ettirdi. Stadyuma gelen ekipler, Vodafone Park'ta bulunan açık ve kapalı bütün alanları en ince ayrıntısına kadar dezenfektanlarla steril hale getirdi.
- 30.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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