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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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stadını dezenfekte ettirdi

Beşiktaş stadını dezenfekte ettirdi

'in 27. haftasında 'da 'u konuk edecek olan , 'ı dezenfekte ettirdi.

'in kaldığı yerden devam edecek olmasıyla birlikte hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren , stadını da lige hazırlıyor. Cumartesi saat 21.45'te 'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, 'ı dezenfekte ettirdi. Stadyuma gelen ekipler, Vodafone Park'ta bulunan açık ve kapalı bütün alanları en ince ayrıntısına kadar dezenfektanlarla steril hale getirdi.

  1. 30.05.2020
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