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29 Mayıs 2020, Cuma
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'e yer yok!

Mirin'e yer yok!

Gelecek sezonun kadrosu için çalışan 'ta kalmasını ve gitmesini istediği isimleri netleştirirken 'da Toulouse'a kiralanan Isimat-'e kapıyı kapattı.

Gelecek sezonun kadrosu için çalışan 'ta kalmasını ve gitmesini istediği isimleri netleştirirken 'da Toulouse'a kiralanan Isimat-'e kapıyı kapattı. Mirin'in, usta hocanın gelecek yılki kadro planlamasında yer almadığı her türlü teklifte elden çıkarılması yönünde yönetime rapor verdiği kaydedildi.
  1. 29.5.2020
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