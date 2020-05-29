Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! 8 maçta...
Süper Lig'e verilen aranın ardından 12 Haziran'da tekrar başlamasına karar verilmişti. Bu gelişme sonrası hazırlıklarını hızlandıran Beşiktaş'ta tecrübeli golcü Burak Yılmaz hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 34 yaşındaki golcü kalan 8 haftalık bazı mücadelelerde forma giyemeyecek. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta gözler, corona virüsü sonrası kaldığı yerden devam edecek lige çevrildi. Siyah-beyazlılar, ligde kalan 8 maçı en iyi şekilde geçirmek istiyor. Beşiktaş'ta zorunlu ara sonrasındaki bazı maçlarda Burak Yılmaz sıkıntısı yaşanacak.
KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI
Siyah-beyazlılarda ilk yapılan corona virüsü testinde bazı isimlerin pozitif çıktığı bildirilmiş ancak; isimler açıklanmamıştı. Golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın aynı gün içinde özel bir hastane önünde görüntülenmesi de çok konuşulmuştu.
ANTRENMANLARA BAŞLADI
Golcü futbolcu, o günden bu yana ilk defa çalışmalara başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı. Tecrübeli forvet, "Bugün daha ilk idman. 12 Haziran'a yetişir mi, sanmam" ifadesini paylaştı.
ANTALYASPOR MAÇINDA CEZALI
Bu durum, Burak Yılmaz'ın hangi maçlarda forma giyemeyeceği sorusunu akıllara getirdi. Burak, Antalyaspor maçında cezalı olduğu için yok.üü
PROTOKOLDEKİ MADDE VE 3 HAFTA DETAYI
TFF'nin açıkladığı protokole göre; bu tarz vakalarda ilk 3 hafta günlük en fazla 45 dakika düşük şiddetli antrenmanlar öneriliyor. Daha sonraki dönem ise Medikal Departman gözetiminde olacak. Buna göre Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın cezalı olduğu Antalyaspor maçının dışında 20 Haziran'daki Denizlispor deplasmanında da oynaması beklenmiyor.
Burak Yılmaz bu sezon Beşiktaş'ta 21 maçta 1727 dakika süre aldı ve 12 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.
(AJANSSPOR)
- 29.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! 8 maçta... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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