Beşiktaş'ın Petros Mantalos transferine bonservis engeli! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş için İstanbul'a gelmişti! Transfere bonservis engeli

'ın transferine bonservis engeli!

Beşiktaş'ın Petros Mantalos transferine bonservis engeli!

'ın, derbisini izlemek üzere 'a getirdiği 'ta bonservis sorunu çıktı. Yunan ekibi , oyuncuya 3 milyon Euro'dan fazla değer biçti. İşte detaylar...

, martta 'a getirdiği Mantalos'ta maliyet engeline takıldı. 28 yaşındaki orta sahayı uzun süredir izleyen siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü ile bir kez daha masaya oturdu.

Sabah'ta yer alan habere göre Yunan kulübünün sportif direktörü Ilija Ivic'le yapılan pazarlıklar olumsuz sonuçlandı. AEK'nın Mantalos için biçtiği son değer 3 milyon Euro'nun da üstünde oldu. Takım maliyetini yüzde 40 aşağıya çekmek isteyen yönetim, Mantalos'un maliyeti bütçesini tek başına eriteceği için geri adım atmak zorunda kaldı.

İstanbul'daki görüşmede derbisini de izleyen Mantalos, kariyerini ileriye taşımak için Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyordu. Futbolcunun menajeriyle yapılan pazarlıklar da olumlu seyrediyordu. Ancak AEK'nın tavrı sonrası transferin gerçekleşmesi imkansız bir hal aldı.


  1. 29.05.2020
  2. Güncelleme: 29.05.2020 09:15
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