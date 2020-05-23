Victor Ruiz: Hiçbir yere gitmiyorum! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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: Hiçbir yere gitmiyorum!

Victor Ruiz: Hiçbir yere gitmiyorum!

'ın ispanyol oyuncusu 'in ayrılmak gibi bir niyeti yok.

'ın ispanyol oyuncusu 'in ayrılmak gibi bir niyeti yok. Radio Marca'ya konuşan Ruiz, "Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmem var ve çok mutluyum. Aklıma ayrılık ile ilgili bir şey gelmedi. Herkesle iyi anlaşıyorum, bu virüs sonrasında yönetimin ne düşüneceğine bakacağız. 'de çok rahatım. Burada rekabet ciddi, önemli takımlar var ve sürekli aynı konsantrasyonla oynamak zorundasınız. Amacımız, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmak" diye konuştu.
  1. 23.5.2020
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